جريمة مروعة في اليابان… العثور على جثة فتاة وعليها آثار طعنات متعددة

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ناغويا - (جيجي برس)-- أفادت مصادر في الشرطة يوم الأربعاء أن جروح الطعن التي وُجدت على جسد فتاة في المرحلة الثانوية من طوكيو، عُثر عليها ميتة داخل منزل في مدينة إيتشينوميا بمحافظة آيتشي منذ يومين، تتركز في الجزء العلوي من جسدها.

وكانت شرطة محافظة آيتشي قد أحالت ماساكي إيغوتشي، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو أحد سكان المنزل، إلى النيابة العامة في نفس اليوم، بتهمة إخفاء جثة واكا كاتو، وهي طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا وتعيش في حي كاتسوشيكا بطوكيو، حيث تم العثور على جثتها مخبأة داخل خزانة في منزله.

وأكدت مصادر تحقيقية أن إيغوتشي، الذي تم القبض عليه مساء الاثنين، قد اعترف أيضًا بقتلها، بينما لا تزال السلطات تحقق في ملابسات الجريمة ودوافعها.

وأظهرت نتائج تشريح الجثة أن كاتو توفيت بسبب صدمة نزيفية حادة، ويُعتقد أن الوفاة وقعت يوم الأحد تقريبًا. ووفقًا لأشخاص مطلعين على نتائج التشريح، فإن وجود جروح طعن متعددة تتركز في الجزء العلوي من جسدها، خاصة في منطقة الظهر وفوق الكتفين، يشير إلى أنها تعرضت لهجوم مفاجئ من الخلف، وربما لم تكن قادرة على الدفاع عن نفسها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)