مخالفة خطيرة… القبض على سائح أمريكي بعد إحضاره مسدسًا إلى اليابان

أخبار اليابان

كوبي - (جيجي برس)-- أعلنت شرطة محافظة هيوغو يوم الأربعاء أنها ألقت القبض على سائح أمريكي يبلغ من العمر 73 عامًا، بعد أن أبلغ بنفسه عن إدخاله مسدسًا إلى اليابان عن غير قصد.

تم القبض عليه في 24 مارس/آذار للاشتباه في حيازته مسدسًا داخل مبنى الركاب بميناء كوبي، وذلك في 23 مارس/ آذار. وذكرت الشرطة أنها أرسلت أوراق قضيته إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وتعتقد إدارة شرطة هيوغو أن المسدس قد مر دون اكتشافه عبر إجراءات الأمن في مطار كانساي الدولي في محافظة أوساكا المجاورة.

وصرّح الرجل للشرطة بأنه كان يحمل المسدس لأغراض الدفاع عن النفس، وأنه حزمه عن طريق الخطأ عند تحضير أمتعته قبل مغادرة هاواي.

ووفقًا للشرطة، كان السائح في طريقه للصعود على متن سفينة سياحية في ميناء كوبي عندما اكتشف أحد أفراد الطاقم وجود السلاح الناري في أمتعته. عندها، بادر الرجل بالإبلاغ عن الأمر بنفسه، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه لاحقًا.

يُشار إلى أن اليابان تطبق قوانين صارمة للغاية بشأن الأسلحة النارية، حيث يُحظر على الأفراد حمل الأسلحة النارية دون تصاريح خاصة، وتُعتبر المخالفات ذات الصلة جرائم جنائية خطيرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)