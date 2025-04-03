دراسة تكشف: زلزال ميانمار أدى إلى إزاحة هائلة للأرض تصل إلى 6 أمتار

أخبار اليابان

طوكيو، 2 أبريل (جيجي برس) – أعلنت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية (GSI) يوم الأربعاء أن الزلزال الهائل الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة تسبب في انزياح أفقي للأرض وصل إلى 6 أمتار، وهو أحد أكبر التشوهات الأرضية المسجلة في زلازل الصدوع الداخلية.

بلغت قوة الزلزال 7.7 درجة على مقياس ريختر، مما أدى إلى تشوه القشرة الأرضية على طول صدع ساغاينغ، حيث امتد تأثيره لأكثر من 400 كيلومتر، من شمال مدينة ماندالاي، القريبة من مركز الزلزال، إلى جنوب العاصمة نايبيداو.

استندت هذه النتائج إلى تحليل بيانات رادارية التقطها القمر الصناعي الياباني ”دايتشي-2“ التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، والذي رصد تحركات القشرة الأرضية بدقة.

وصرّح هيروشي مونيكاني، رئيس قسم أبحاث تشوه القشرة الأرضية في مركز أبحاث الجغرافيا وديناميكيات القشرة الأرضية التابع لهيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، قائلًا:

”نادرًا ما نشهد مثل هذا التشوه الأرضي الكبير في زلازل الصدوع النشطة الداخلية. إن حجم هذا الانزياح الأرضي في ميانمار قابل للمقارنة مع انزلاق صدع تجاوز 5 أمتار في زلزال تركيا عام 2023، الذي بلغت قوته 7.8 درجة.“

يُذكر أن صدع ساغاينغ يُعد من أكثر الصدوع نشاطًا في جنوب شرق آسيا، وقد تسبب في العديد من الزلازل الكبرى على مدار التاريخ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)