ثورة في الطب التجديدي… قلب نابض من خلايا جذعية يُعرض في أوساكا إكسبو

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- كشفت شركة باسونا غروب، إحدى وكالات التوظيف الرائدة في اليابان، يوم الأربعاء للصحافة عن ”قلب iPS“، وهو نموذج نابض مصنوع من خلايا جذعية متعددة القدرات مستحثة (iPS)، سيتم عرضه في جناحها بمعرض أوساكا العالمي 2025، المقرر انطلاقه في 13 أبريل/ نيسان.

تم تطوير هذا القلب، الذي يبلغ قطره 3.5 سنتيمتر، على يد فريق بقيادة الأستاذ الفخري يوشيكي ساوا من جامعة أوساكا، وهو يُجسّد تقدم اليابان في مجال الطب التجديدي. سيتمكن الزوار من مشاهدة نبضاته في الوقت الفعلي، مما يتيح لهم فهمًا أعمق لتقنيات الهندسة الحيوية الحديثة.

إلى جانب ذلك، سيُقدّم جناح باسونا تجربةً فريدة لزواره، حيث سيتمكنون من اكتشاف أحدث تقنيات الطب عن بُعد عبر الواقع الافتراضي، مما يتيح لهم التفاعل مع بيئات طبية متطورة من دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في المستشفيات أو المختبرات.

وفي حديثه للصحفيين، أعرب ياسويوكي نامبو، الرئيس التنفيذي لمجموعة باسونا، عن تطلعاته قائلًا:

”نأمل أن نُظهر ثمار التكنولوجيا الحديثة بالتناغم مع الطبيعة، ونلهم الزوار لاستكشاف إمكانيات المستقبل في الطب والعلوم.“

أما من الناحية المعمارية، فقد صُمم الجناح المكوّن من طابقين على شكل أمونيت، الكائن البحري الذي عاش قبل حوالي 400 مليون سنة. يجسد هذا التصميم مفهوم التطور والاستدامة، مع هيكل فولاذي فريد يجمع بين الحداثة والإرث الطبيعي، في إشارة إلى العلاقة العميقة بين الابتكار العلمي والتاريخ البيولوجي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)