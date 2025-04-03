من القمر إلى الأرض… الصين تعرض عينات تربة قمرية في أوساكا إكسبو

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بكين - (جيجي برس)-- أعلن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية يوم الأربعاء أنه سيعرض عينات تربة جُلبت من الجانب البعيد للقمر في معرض إكسبو العالمي 2025 في أوساكا، غرب اليابان، والذي سينطلق في 13 أبريل/ نيسان.

كما سيتم عرض تربة من الجانب القريب للقمر، لتكون هذه المرة الأولى التي تُعرض فيها عينات من كلا جانبي القمر معًا خارج الصين، مما يتيح للزوار فرصة نادرة للمقارنة المباشرة بين نوعي التربة القمرية.

يعود هذا الإنجاز إلى مهمة ”تشانغ آه 6“، التي نجحت في يونيو/ حزيران 2024 في جلب تربة من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن تمكنت مهمة ”تشانغ آه 5“ في 2020 من جمع تربة من الجانب القريب للقمر.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، صرّح لي تشينغ شوانغ، نائب رئيس المجلس التابع للحكومة الصينية، أن المعرض سيُبرز الابتكارات الصينية، مؤكدًا أن المشاركة الصينية في إكسبو أوساكا ستُسلط الضوء على أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية للصين.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)