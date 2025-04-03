عودة قوية… نينتندو تستعد لإطلاق ”سويتش 2“ بميزات ثورية الشهر القادم

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نينتندو اليابانية، يوم الأربعاء، عن موعد إطلاق جهازها الجديد نينتندو ”سويتش 2“ في 5 يونيو/ حزيران، بسعر تجزئة مقترح يبلغ 49,980 ينًا (حوالي 335.80). الجهاز المرتقب سيقدم تحسينات كبيرة على مستوى الأداء والرسومات، مع تعزيز تجربة اللعب المحمولة والمنزلية على حد سواء.

يأتي سويتش 2 مزودًا بشاشة OLED كبيرة عالية الدقة بحواف أضيق، ما يتيح تجربة بصرية أكثر وضوحًا وغنىً بالألوان. كما يدعم ميزة الدردشة الصوتية المدمجة دون الحاجة إلى تطبيق خارجي، مما يسهل التواصل بين اللاعبين أثناء اللعب الجماعي. ويتميز الجهاز ببطارية محسنة تدوم لفترة أطول مقارنة بالإصدار السابق، إضافةً إلى أداء أقوى بفضل معالج جديد مُحسّن.

سيحتوي جهاز ”سويتش 2“ على ذاكرة أكبر بثماني مرات من ذاكرة “سويتش” الأصلية بسعة 256 غيغابايت، وشاشة بقياس 7.9 إنش (20 سنتيمترا) مقابل 6,2 إنش لجهاز سويتش الأول. يمكن استخدام وحدات التحكم، التي تُثبّت بمغناطيس بدلا من الانزلاق، كفأرة كمبيوتر، وهي وظيفة جديدة تأمل الشركة أن يستفيد منها مطورو الألعاب.

وبالتزامن مع إطلاق الجهاز، ستطرح نينتندو مجموعة من الألعاب الجديدة، من بينها ”ماريو كارت وورلد“، وهي أحدث إصدار من سلسلة السباقات الشهيرة، والتي ستدعم اللعب الجماعي عبر الإنترنت مع خرائط وتحديات موسعة. كما سيتم إصدار نسخة محسنة من ”ذا ليجند أوف زيلدا: بريث أوف ذا وايلد“ للاستفادة من إمكانيات سويتش 2 المتطورة، إلى جانب عناوين جديدة من سلاسل بوكيمون وسوبر سماش براذرز.

يُعد نينتندو سويتش 2 أول جهاز ألعاب جديد تطلقه الشركة منذ مارس/ آذار 2017، عندما ظهر الجيل الأول من نينتندو سويتش، الذي حقق نجاحًا عالميًا مع بيع أكثر من 139 مليون وحدة حتى الآن، ليصبح أحد أكثر أجهزة الألعاب مبيعًا في التاريخ.

ولإتاحة الفرصة للجماهير لتجربة الجهاز قبل إطلاقه الرسمي، ستنظم نينتندو فعاليات تجريبية حول العالم. في اليابان، ستُقام هذه الفعاليات على مدى يومين ابتداءً من 26 أبريل/ نيسان في مركز ماكوهاري ميسي للمؤتمرات في تشيبا، بالقرب من طوكيو. كما ستشمل جولة التجربة مدنًا كبرى مثل نيويورك، ولندن، وباريس، وسيدني، حيث سيتمكن اللاعبون من اختبار أداء الجهاز الجديد وتجربة بعض الألعاب القادمة قبل طرحها رسميًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)