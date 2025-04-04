بعد وفاة مأساوية… عائلة سريلانكية ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح محامي عائلة امرأة سريلانكية توفيت في مركز هجرة ياباني في مارس/ آذار 2021، يوم الخميس، بأنها ستقاضي الحكومة اليابانية للكشف الكامل عن لقطات فيديو لاحتجازها.

وستبدأ العائلة إجراءات التقاضي في محكمة طوكيو الجزئية في وقت مبكر من الشهر المقبل، مُلقيةً باللوم على الحكومة لقرارها عدم الكشف عن اللقطات كاملة.

في عام 2022، رفعت عائلة ويشما ساندامالي، التي توفيت عن عمر يناهز 33 عامًا أثناء احتجازها في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في ناغويا، دعوى قضائية ضد الحكومة أمام محكمة ناغويا الجزئية، مدّعيةً أن المكتب تسبب في وفاتها بسبب عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة.

وقدّمت الحكومة حوالي خمس ساعات من لقطات كاميرا المراقبة التي تبلغ مدتها 295 ساعة كدليل لمحكمة ناغويا.

ووفقًا للمحامي، طلبت العائلة من المكتب الكشف عن اللقطات كاملة في فبراير من هذا العام. وقررت الأسرة رفع دعوى جديدة بعد أن توصل المكتب في 26 مارس/آذار إلى قرار ضد الكشف الكامل، مشيرًا إلى مخاوف بشأن السلامة العامة والنظام، وفقًا للمحامي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)