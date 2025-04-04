ضربة للأسواق… أسهم اليابان تهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر بسبب رسوم ترامب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شهد مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية انخفاضًا حادًا يوم الخميس، مغلقًا دون مستوى 35,000 نقطة لأول مرة منذ ثمانية أشهر، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة، بما في ذلك ضريبة بنسبة 24% على الواردات من اليابان.

كما أدى الإعلان إلى تراجع الدولار الأمريكي مؤقتًا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع دون 147 ينًا، في حين انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.325%.

وتراجع مؤشر نيكي بمقدار 989.94 نقطة أو 2.77% عن اليوم السابق ليغلق عند 34,735.93 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 6 أغسطس من العام الماضي، بعدما خسر أكثر من 1,600 نقطة خلال التداولات. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بمقدار 81.68 نقطة أو 3.08% ليصل إلى 2,568.61 نقطة.

وفي الساعة الخامسة مساءً، استقر الدولار عند 147.25-26 ين، منخفضًا من 149.65-65 ين في نفس الوقت يوم الأربعاء، في حين ارتفع اليورو إلى 1.0970-0971 دولارًا من 1.0791-0792 دولارًا، وإلى 161.54-56 ين من 161.49-51 ين.

وتضررت الأسهم بشكل عام جراء عمليات بيع واسعة بدافع تجنب المخاطرة، وكانت البنوك من بين القطاعات الأكثر تضررًا. ووفقًا لمسؤول في شركة محلية لإدارة الأصول، فإن التوقعات الاقتصادية تدهورت لأن التعريفة الجمركية البالغة 24% على اليابان كانت أشد مما كان متوقعًا، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق، خاصة بالنسبة للمصدرين اليابانيين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)