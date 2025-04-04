إجراءات أمنية غير مسبوقة… 10 آلاف شرطي لتأمين افتتاح أوساكا إكسبو

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أوساكا - (جيجي برس)-- أعلنت إدارة شرطة محافظة أوساكا يوم الخميس عن نشر ما يصل إلى 10 آلاف ضابط لضمان الأمن خلال حفل افتتاح معرض إكسبو العالمي 2025، المقرر عقده في 12 أبريل/ نيسان.

ومن المقرر أن يحضر الحفل كل من الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، مما دفع السلطات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضمان سلامة الحدث.

ووفقًا لشرطة أوساكا، سيتم إرسال حوالي 2200 ضابط من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أفراد من إدارة شرطة العاصمة طوكيو، لتأمين المطارات، والشوارع، والمناطق المحيطة بموقع المعرض. بعد انتهاء الحفل، سيغادر هؤلاء الضباط، ولكن سيتم استدعاؤهم مجددًا عند وصول كبار الشخصيات الأجنبية خلال فعاليات المعرض.

أما بقية القوة الأمنية، التي تضم 7800 ضابط من شرطة أوساكا، فستكون مسؤولة عن الأمن البحري، والمراقبة، وإجراءات مكافحة الإرهاب، خاصة في وسائل النقل العام مثل القطارات والطائرات.

يُعد معرض إكسبو 2025 في أوساكا أحد أبرز الأحداث الدولية القادمة، ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار، مما يستدعي تدابير أمنية صارمة لضمان سير الفعاليات بسلاسة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)