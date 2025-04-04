【فيديو】ابتكار ثوري في الطب التجديدي… قلب حي من خلايا جذعية يُكشف عنه في أوساكا إكسبو

أخبار اليابان

كشفت شركة باسونا غروب، إحدى وكالات التوظيف الرائدة في اليابان، يوم الأربعاء للصحافة عن ”قلب iPS“، وهو نموذج نابض مصنوع من خلايا جذعية متعددة القدرات مستحثة (iPS)، سيتم عرضه في جناحها بمعرض أوساكا العالمي 2025، المقرر انطلاقه في 13 أبريل.

تم تطوير هذا القلب، الذي يبلغ قطره 3.5 سنتيمتر، على يد فريق بقيادة الأستاذ الفخري يوشيكي ساوا من جامعة أوساكا، ليجسد التقدم الذي أحرزته اليابان في مجال الطب التجديدي. سيتمكن الزوار من مشاهدة نبضاته في الوقت الفعلي، مما يمنحهم فرصة لفهم تقنيات الهندسة الحيوية الحديثة بشكل أعمق.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم جناح باسونا تجربة تفاعلية فريدة، حيث سيتمكن الزوار من استكشاف أحدث تقنيات الطب عن بُعد عبر الواقع الافتراضي، ما يسمح لهم بالتفاعل مع بيئات طبية متطورة دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في المستشفيات أو المختبرات. كما سيتعرف الزوار على تطبيقات الخلايا الجذعية في مجالات علاجية مختلفة، مما يسلط الضوء على إمكانيات الطب المستقبلية التي تسعى اليابان إلى تطويرها.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)