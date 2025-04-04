انطلاق التشغيل التجريبي لمعرض أوساكا إكسبو… العد التنازلي بدأ!

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أوساكا، 4 أبريل (جيجي برس) – انطلق يوم الجمعة التشغيل التجريبي لمعرض أوساكا العالمي، والذي يمتد لثلاثة أيام على جزيرة يوميشيما الاصطناعية الواقعة غرب مدينة أوساكا، وذلك في خطوة تحضيرية قبل الافتتاح الرسمي المقرر في 13 أبريل/ نيسان الجاري.

وشارك في أول أيام التشغيل التجريبي عدد من رجال الأعمال والضيوف الأجانب، فيما ستُتاح الفرصة لسكان محافظة أوساكا لحضور الفعاليات يومي السبت والأحد. ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى نحو 90 ألف شخص خلال هذه الفترة التجريبية.

وكان أكثر من 350 ألف شخص من سكان المحافظة قد تقدموا بطلبات للحصول على دعوات مجانية، تم اختيار نحو 40 ألفًا منهم عبر قرعة عشوائية. وسيتوزع دخول المشاركين على ساعات محددة، بحسب وسيلة النقل التي اختاروها، في محاولة من المنظمين لاختبار التدفق البشري وتحديد مستوى الازدحام في الموقع.

وخلال الجولة، ستعمل الأجنحة الدولية والمطاعم بنفس الطريقة التي ستُعتمد أثناء المعرض الفعلي، ما يتيح للمنظمين تقييم مدى الجاهزية الفنية واللوجستية قبل استقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويُعتبر هذا الحدث التجريبي جزءًا أساسيًا من الاستعدادات، خاصة أن المعرض يُعدّ أكبر فعالية تُقام في اليابان منذ أولمبياد طوكيو 2021، ويُتوقع أن يستقطب حوالي 28 مليون زائر خلال فترة انعقاده التي تمتد لستة أشهر.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)