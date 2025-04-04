محافظ بنك اليابان يحذر: رسوم ترامب قد تُربك الاقتصاد العالمي وتُرهق اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الجمعة، عن قلقه من التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا من أن هذه السياسات قد تُلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الياباني والعالمي من خلال قنوات متعددة.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب الياباني، أشار أويدا إلى أن تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن تصاعد النزاعات التجارية، لا سيما تلك المتعلقة برسوم السيارات، قد يُضعف ثقة الأسر، والشركات، والأسواق المالية في مختلف البلدان، مما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.

وفيما يخص الخطوات التي قد يتخذها بنك اليابان للتعامل مع هذه التحديات، أكد أويدا أن البنك سيُواصل مراقبة التطورات بعناية، وسيناقش السياسات النقدية على أساس البيانات والمعلومات المتوفرة في كل اجتماع لمجلس السياسات. وأضاف أن البنك سيظل مرنًا، وسيتخذ الإجراءات الضرورية إذا ما طرأت تغيرات جوهرية في البيئة الخارجية تؤثر على التوقعات الاقتصادية والأسعار.

واختتم أويدا بالإشارة إلى أن التأثيرات السلبية المتوقعة من السياسات التجارية الأمريكية قد تفرض ضغوطًا خافضة على الأسعار في اليابان، وهو ما يتطلب يقظة إضافية من جانب البنك لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)