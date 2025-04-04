ضغط عالمي على الأسواق… مؤشر نيكي الياباني يتراجع بسبب تداعيات رسوم ترامب

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طوكيو - (جيجي برس)-- واصلت أسواق الأسهم في طوكيو تراجعها يوم الجمعة وسط موجة بيع عالمية أثارتها الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أدى إلى هبوط مؤشر نيكي 225 القياسي إلى ما دون مستوى 34,000 نقطة لأول مرة منذ 5 أغسطس من العام الماضي.

وأغلق مؤشر نيكي على انخفاض قدره 955.35 نقطة، أو 2.75%، ليستقر عند 33,780.58 نقطة، بعد خسارته 989.94 نقطة في اليوم السابق. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بمقدار 86.55 نقطة، أو 3.37%، ليصل إلى 2,482.06 نقطة، بعد انخفاضه 81.68 نقطة يوم الخميس.

وأثّر القلق المتزايد بشأن التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية على الأسواق المالية العالمية، حيث شهدت الأسهم الأمريكية انخفاضًا ”فاق التوقعات“ خلال الليل، ما عزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وفقًا لمسؤول في شركة وساطة يابانية متوسطة الحجم.

وفي ظل توجه المستثمرين إلى الأصول الأكثر أمانًا، شهد سوق السندات اليابانية عمليات شراء مكثفة، ما أدى إلى انخفاض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.160%.

كما ارتفع الين الياباني، المعروف بأنه ملاذ آمن خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية، مقابل الدولار. فبحلول الساعة الرابعة مساءً، استقر الدولار عند 146.02-146.03 ين، منخفضًا من 147.25-147.26 ين في الساعة الخامسة مساءً يوم الخميس. وفي تداولات نيويورك الليلية، تراجع الدولار إلى نحو 145.20 ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)