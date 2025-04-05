قطعة من القمر تلامس الأرض… صخرة قمرية تزين الجناح الأمريكي في معرض أوساكا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أن جناح الولايات المتحدة في معرض أوساكا العالمي 2025 سيضم صخرة قمرية نادرة، سيتم عرضها ابتداءً من 13 أبريل/ نيسان في جزيرة يوميشيما غرب اليابان.

ويأتي هذا العرض في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال الفضاء، لا سيما في ظل مشاركة اليابان في برنامج أرتميس الذي تقوده وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ لاستكشاف القمر ببعثات مأهولة. ومن خلال عرض هذه العينة القمرية، تسعى الولايات المتحدة إلى تجديد روح الشراكة الفضائية مع اليابان وإلهام الجيل القادم من المستكشفين والمهندسين.

ويستحضر هذا العرض ذكرى مشهد شهير من معرض أوساكا عام 1970، حين اصطف الآلاف لمشاهدة صخرة قمرية جُمعت خلال مهمة ”أبولو 12“. أما هذه المرة، فسيُعرض حجر بازلتي يزن 118 غرامًا جُمِع خلال مهمة ”أبولو 17“ في ديسمبر/ كانون الأول 1972، وهي آخر مهمة مأهولة هبطت على سطح القمر. وقد وصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذا العرض بأنه ”تحية“ للقطعة التي أبهرت الجمهور قبل أكثر من نصف قرن.

وسيشمل جناح الولايات المتحدة أيضًا نموذجًا لصاروخ يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، في تجسيد رمزي لطموحاتها المستمرة في استكشاف الفضاء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)