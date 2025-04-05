نيسان تلغي خطة خفض إنتاج السيارات في مصنعها بالولايات المتحدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفاد مسؤولون يوم الجمعة بأن شركة نيسان موتور اليابانية قررت إلغاء خطتها السابقة لخفض إنتاج السيارات في أحد مصانعها بالولايات المتحدة، وذلك في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية على واردات السيارات.

كما أعلنت الشركة عن تقليص صادراتها من السيارات من المكسيك إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تقليل تعرضها لتأثير الرسوم الجديدة. وبذلك، تعتزم نيسان إعادة توجيه تركيز إنتاجها من المكسيك إلى الولايات المتحدة، في محاولة للتكيّف مع الواقع التجاري الجديد وتخفيف الأعباء الجمركية المحتملة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود نيسان لتبسيط عملياتها عالميًا، والتي تشمل خطة لإلغاء نحو 9000 وظيفة في مختلف أنحاء العالم، في ظل سعيها الحثيث للتغلب على مشاكلها المالية المتفاقمة.

وكانت نيسان قد قررت خفض إنتاجها في مصنعين أمريكيين ضمن خطة للترشيد، إلا أن الشركة تراجعت عن تنفيذ التخفيض في أحد المصنعين، وهو مصنعها الكائن في مدينة سميرنا بولاية تينيسي، والذي يُنتج طراز ”روغ“ (Rogue) من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)