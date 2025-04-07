الأمير الياباني هيساهيتو يخطو أولى خطواته في الحياة الجامعية

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إيباراكي - (جيجي برس)-- حضر الأمير الياباني هيساهيتو يوم السبت حفل الالتحاق بجامعة تسوكوبا في محافظة إيباراكي، شمال شرق طوكيو، مستهلًا بذلك مسيرته الجامعية.

وقال الأمير، البالغ من العمر 18 عامًا، نجل ولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، للصحفيين قبل الحفل: ”أنا ممتن لأنني أستطيع التعلم في مجالات أكاديمية متنوعة، بما في ذلك تلك التي كنت مهتمًا بها“.

وقال الأمير هيساهيتو، الذي كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة: ”أريد أيضًا الاستمتاع بأنشطة أخرى غير العمل الأكاديمي“.

أصبح الأمير هيساهيتو، ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو، والثاني في ترتيب ولاية العرش، طالبًا في كلية العلوم البيولوجية التابعة لكلية علوم الحياة والبيئة بالجامعة.

وقال: ”أشعر بالقلق حيال حياتي الجديدة، لكنني سأعتز بكل تجربة أخوضها من الآن فصاعدًا. أخطط لركوب دراجتي للتنقل في الحرم الجامعي بين المحاضرات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)