من طوكيو إلى أوساكا… خدمات النقل التشاركي تنتشر بسرعة في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت اليابان توسّعًا سريعًا في خدمات حجز السيارات عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي باتت تُستخدم كبديل فعّال لتعويض النقص المزمن في سيارات الأجرة، خاصة خلال ساعات الذروة والصباح الباكر.

وتقوم هذه الخدمات على مبدأ استخدام السائقين لسياراتهم الخاصة لنقل الركّاب مقابل أجر، ضمن إطار تنظيمي يُشرف عليه قطاع سيارات الأجرة. وقد انطلقت هذه الخدمات لأول مرة في أبريل من العام الماضي في مناطق حضرية كبرى مثل طوكيو، لكنها الآن أصبحت متوفرة في جميع المحافظات الـ47 في البلاد.

وبحسب وزارة النقل، ساهم انتشار هذه التطبيقات في رفع نسبة الحجز الناجح للرحلات إلى أكثر من 90% في أوقات الطلب المرتفع، مثل الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، مقارنةً بـ70% في الفترة التي كانت فيها سيارات الأجرة وحدها تُقدّم الخدمة.

وسجّل نحو 3300 شخص أنفسهم كسائقين معتمدين لتقديم هذه الخدمة في طوكيو ومناطق حضرية أخرى، ما يشير إلى توسّع قاعدة التشغيل والاستجابة للحاجة المجتمعية.

وفي مدينة كيريو بمحافظة غونما، شمال غرب طوكيو، بدأت السلطات المحلية تقديم خدمة حجز السيارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن تسببت تداعيات جائحة كورونا في انخفاض حاد بعدد سيارات الأجرة، الأمر الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالمطاعم وقطاع الضيافة، ما دفع المدينة إلى تبني هذه المبادرة كوسيلة إنقاذ للنقل المحلي والاقتصاد المجتمعي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)