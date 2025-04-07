【فيديو】بلمسة تعليمية وإنسانية… اليابان تتبرع بحقائب مدرسية لتلاميذ أفغانستان

أخبار اليابان

في مشهد يُجسّد روح التضامن الإنساني عبر الحدود، كشفت شركة كوراراي اليابانية، المعروفة بمبادراتها الاجتماعية، عن تفاصيل عملية فحص الحقائب المدرسية المستعملة التي تم جمعها من جميع أنحاء اليابان لإرسالها إلى أطفال أفغانستان، وذلك خلال حدث إعلامي أُقيم في يوكوهاما.

وللعام الثاني والعشرين على التوالي، تستمر هذه المبادرة الإنسانية، حيث تم هذا العام جمع نحو 7000 حقيبة مدرسية. وقد شارك في عملية الفحص موظفو الشركة ومتطوعون، إلى جانب اللاعبة الأولمبية في القفز التزلجي سارة تاكاناشي، التي تنتمي لفريق الشركة، حيث ساهمت في تجهيز الحقائب للشحن في لفتة لاقت تقدير الحضور.

ومن المقرر أن تُغادر الحقائب ميناء يوكوهاما أواخر مايو/ أيار، ليتم تسليمها للأطفال الأفغان في الخريف، حاملةً معها ذكريات أطفال اليابان وأملًا جديدًا لأقرانهم في بلد مزّقته الصراعات.

تُعد هذه المبادرة مثالًا حيًا على كيفية تحويل الأشياء البسيطة – مثل الحقيبة المدرسية – إلى رسائل محبة وتضامن تربط بين الشعوب وتزرع بذور الأمل في نفوس الأطفال في بلاد الشمس المشرقة ووراء الجبال البعيدة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)