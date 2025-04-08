أرواح البحر… إحياء ذكرى طاقم البارجة اليابانية ياماتو في ذكراها الثمانين

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هيروشيما - (جيجي برس)-- في مشهد مهيب يملؤه الصمت والحنين، أُقيمت يوم الاثنين مراسم تأبينية في مدينة كوري، غرب اليابان، إحياءً للذكرى الثمانين لغرق البارجة الحربية ياماتو، إحدى أضخم السفن الحربية التابعة للبحرية الإمبراطورية اليابانية، والتي أصبحت اليوم رمزًا للفقد والذاكرة.

شارك في المراسم نحو 300 شخص، من بينهم أسر الضحايا وأفراد من قوات الدفاع الذاتي البحرية. واصطف المشاركون أمام النصب التذكاري في حديقة ناغازاكو، حيث أدّوا صلوات صامتة تكريمًا لأرواح أفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، ووضعوا الزهور في لحظة امتزج فيها الحزن بالاحترام العميق.

نظّمت المناسبة جمعية سينكانياماتو-كاي، وهي مجموعة تضم ذوي الضحايا ومحبي السفينة. وتُحيي هذه الجمعية سنويًا يوم 7 أبريل، وهو التاريخ الذي غرقت فيه ياماتو قبالة سواحل محافظة كاغوشيما في الجنوب الغربي، في أواخر أيام الحرب.

قال شينيا أوغاساوارا، رئيس الجمعية، في كلمته: ”مهمتنا أن نواصل مواساة أرواح أولئك الذين رحلوا، وأن ننقل ذكراهم عبر الأجيال“. وأضاف: ”نأمل من خلال هذه المراسم أن نُسهم في ازدهار اليابان المسالمة، ونرسّخ قيم السلام العالمي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)