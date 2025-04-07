زعماء مجموعة السبع يعربون عن قلقهم إزاء التدريبات الصينية بالقرب من تايوان

أخبار اليابان

نيويورك - (وكالة جيجي برس)-- أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى بيانًا يوم الأحد أعربوا فيه عن ”قلقهم العميق“ إزاء التدريبات العسكرية الصينية واسعة النطاق التي أجرتها حول تايوان على مدار يومين حتى يوم الأربعاء.

وقال كبار دبلوماسيي الدول السبع: ”إن هذه التدريبات تُعرّض الأمن والازدهار العالميين للخطر“، مضيفين أنهم ”يعارضون أي إجراءات أحادية الجانب تهدد... السلام والاستقرار (عبر مضيق تايوان)، بما في ذلك استخدام القوة أو الإكراه“.

كما دعوا إلى ”حل سلمي للقضايا من خلال حوار بناء عبر المضيق“.

وتضم مجموعة الدول السبع بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)