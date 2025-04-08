أزمة الأرز تتفاقم في اليابان… 13 أسبوعًا من الارتفاع المستمر في الأسعار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح حديث أجرته وزارة الزراعة اليابانية أن أسعار الأرز بالتجزئة واصلت ارتفاعها للأسبوع الثالث عشر على التوالي، مسجلةً أعلى مستوياتها حتى أواخر شهر مارس.

فقد بلغ متوسط سعر الأرز في نحو 1000 سوبر ماركت على مستوى البلاد 4206 ينات لكل خمسة كيلوغرامات خلال الأسبوع المنتهي في 30 مارس، أي بزيادة قدرها 10 ينات مقارنةً بالأسبوع السابق، بحسب نتائج المسح.

ورغم أن وتيرة الزيادة تباطأت بشكل طفيف، إلا أن السعر لا يزال أعلى بمقدار 2149 ينًا مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس ضغطًا مستمرًا على المستهلكين.

ويبدو أن تأثير الإفراج عن مخزون الأرز الحكومي لم يظهر بعد في نتائج هذا المسح، رغم أن هذه الكميات بدأت بالوصول إلى رفوف المتاجر في أواخر مارس. وكانت الحكومة قد طرحت 210 آلاف طن من الأرز في السوق عبر مزادات مخصصة لكبار المشترين، حتى تاريخ 28 مارس، في محاولة لكبح جماح الأسعار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)