الين على الطاولة… محادثات التجارة بين اليابان وأمريكا تتوسع لتشمل العملة

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واشنطن - (جيجي برس)-- قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت يوم الإثنين إن المحادثات بين اليابان والولايات المتحدة بشأن تدابير الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن تشمل مناقشات حول قضايا العملة.

في منشورات على منصة ”إكس“، قال بيسينت إنه سيقود مفاوضات الرسوم الجمركية مع طوكيو، والتي ستتضمن مناقشات حول ”قضايا العملة والدعم الحكومي“.

على الرغم من أن اليابان نجحت في إقناع الولايات المتحدة ببدء مفاوضات الرسوم الجمركية معها قبل دول أخرى، فإن المحادثات القادمة من المتوقع أن تكون صعبة، حيث تسعى واشنطن لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تفرضها طوكيو.

في مقابلة مع قناة ”فوكس بيزنس“، وصف بيسينت اليابان بأنها حليف مهم من حيث الأمن والاقتصاد، وقال إن الحكومة الأمريكية ستعطي الأولوية للمحادثات مع هذا البلد الآسيوي. لكنه أضاف أن الحواجز غير الجمركية اليابانية مرتفعة جدًا.

وأوضح أن إدارة ترامب ستركز على أربعة مجالات في المحادثات مع الدول الأخرى، وهي: معدلات الرسوم الجمركية، والحواجز غير الجمركية، والتلاعب بالعملات، والدعم الصناعي. وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات الجيدة مع الدول التي لا ترد على الرسوم المتبادلة الأمريكية إلى خفض معدلات الرسوم الجمركية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)