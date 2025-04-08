تقرير حكومي: اليابان تكثف جهودها لبناء علاقات ودّية مع ترامب

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طوكيو - (جيجي برس)-- أكد تقرير السياسة الخارجية للحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على أهمية جهود طوكيو لبناء علاقة وثيقة قوية وتعميق الروابط بشكل أكبر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بدأت عملها في يناير.

وقد ذكر الكتاب الأزرق الدبلوماسي لعام 2025، الذي قدمه وزير الخارجية تاكيشي إيوايا في اجتماع لمجلس الوزراء في نفس اليوم، أن طوكيو ستتواصل بشكل وثيق مع واشنطن بشأن القضايا المختلفة التي تواجه المجتمع الدولي وستقدم مساهمات في هذا الصدد.

ناقش التقرير التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك من خلال نشر قواتها لدعم موسكو في غزو أوكرانيا، واصفًا التطورات بأنها مقلقة للغاية نظرًا لتأثيرها على الأمن في المنطقة المحيطة باليابان.

فيما يتعلق بالصين، حافظ التقرير على سياسة تعزيز ”علاقة مفيدة للطرفين تستند إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة“ مع الجارة الآسيوية الكبرى، وهي عبارة أُعيد استخدامها في تقرير العام الماضي بعد غياب دام أربع سنوات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)