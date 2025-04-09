دراما خارج الشاشة… اعتقال ممثلة يابانية بعد إصابة ممرضة

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شيزوؤكا - (جيجي برس) - ألقت الشرطة اليابانية يوم الثلاثاء القبض على الممثلة اليابانية ريوكو هيروسي بتهمة الاعتداء على ممرضة وإصابتها في مستشفى بمدينة شيمادا في محافظة شيزوؤكا بوسط اليابان.

تم القبض على هيروسي، البالغة من العمر 44 عامًا وتقيم في طوكيو، من قبل شرطة محافظة شيزوؤكا بعد أن ركلت الممرضة البالغة من العمر 37 عامًا عدة مرات وخدشت ذراعها في المستشفى حوالي الساعة 12:20 صباحًا يوم الثلاثاء.

وفقًا للشرطة، كانت هيروسي تقود سيارة عندما اصطدمت بشاحنة ثقيلة على طريق شين-تومي السريع حوالي الساعة 6:50 مساءً يوم الإثنين. أصيبت بجروح طفيفة ونُقلت إلى المستشفى كإجراء احترازي.

قالت وكالة هيروسي في بيان إنها تسببت في حادث مروري بالسيارة التي كانت تقودها. وبعد نقلها إلى المستشفى، أصيبت بالذعر مؤقتًا وأصابت أحد العاملين الطبيين، حسبما ذكرت الوكالة.

وأضافت الوكالة: ”نعتذر بشدة عن الإزعاج الكبير والقلق الذي تسببنا فيه للشخص المصاب وجميع الأطراف المعنية الأخرى“، مشيرة إلى أن هيروسي ستتوقف عن العمل لفترة مؤقتة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)