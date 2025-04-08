ترامب يأمر بمراجعة جديدة لعرض شركة نيبون ستيل اليابانية لشراء شركة يو إس ستيل

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واشنطن/نيويورك - (جيجي برس)-- أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين بإجراء مراجعة جديدة لخطة شركة ”نيبون ستيل كوربوريشن“ اليابانية لشراء شركة ”يونايتد ستيتس ستيل كوربوريشن“، وذلك بعد أن تم عرقلة الصفقة من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وبموجب الأمر، ستتولى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، المعروفة بـ ”CFIUS“، مراجعة ما إذا كانت التدابير التي اقترحتها شركة الصلب اليابانية للتخفيف من المخاطر الأمنية الوطنية الناجمة عن الاستحواذ المقترح على الشركة الأمريكية كافية.

وقد منح ترامب اللجنة مهلة 45 يومًا لتقديم توصية بشأن هذه المسألة.

وأشار محللون إلى احتمالية تقدم خطة ”نيبون ستيل“ المتعثرة للاستحواذ على ”يو إس ستيل“.

وفي مذكرة رئاسية وقّعها يوم الإثنين، قال ترامب إنه أمر اللجنة ”بمساعدتي في تحديد ما إذا كان اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الشأن مناسبًا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)