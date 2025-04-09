اليابان تبدأ في مراقبة حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت وزارة الصحة اليابانية مراقبة الالتهابات التنفسية الحادة، بما في ذلك أعراض البرد، بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية، بهدف اكتشاف الأمراض غير المعروفة بسرعة.

صنفت الوزارة الالتهابات التنفسية الحادة (ARIs) ضمن الفئة الخامسة بموجب القانون، وهي نفس الفئة التي تشمل فيروس كورونا والإنفلونزا، وطلبت من حوالي 3000 مؤسسة طبية محددة في جميع أنحاء البلاد الإبلاغ عن عدد حالات الالتهابات التنفسية الحادة.

يستند هذا الإجراء إلى الدرس المستفاد من جائحة كورونا، ويسمح للوزارة بمراقبة مجموعة واسعة من الأمراض المعدية لتحديد الأمراض غير المعروفة.

تُعد الالتهابات التنفسية الحادة أمراضًا معدية تترافق مع أعراض تنفسية، مثل كورونا والإنفلونزا، وتميل إلى الانتشار عبر القطرات أو وسائل أخرى.

تقوم المؤسسات الطبية المحددة بإبلاغ مراكز الصحة العامة المحلية بالعدد الأسبوعي للمرضى الذين يعانون من أعراض حادة مثل السعال، التهاب الحلق، وسيلان الأنف. تجمع حكومات المحافظات البيانات وترسلها إلى وزارة الصحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)