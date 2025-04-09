الولايات المتحدة تعتزم نشر طائرات استطلاع بدون طيار في أوكيناوا

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- قال مكتب الدفاع في أوكيناوا التابع لوزارة الدفاع اليابانية يوم الثلاثاء إن الجيش الأمريكي سينشر عدة طائرات استطلاع كبيرة بدون طيار في قاعدته الجوية كادينا في محافظة أوكيناوا خلال الأسابيع القادمة.

وصف ديني تاماكي، محافظ أوكيناوا الواقعة جنوب اليابان، نشر طائرات ”تريتون“ بدون طيار بأنه ”أمر مؤسف للغاية“ في بيان له.

وأضاف تاماكي إن محافظته لا تزال تشهد وضعًا يتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف العبء الناتج عن استضافة القواعد العسكرية الأمريكية، مثل التدريب على الهبوط بالمظلات وسلسلة من وصول الطائرات الأجنبية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيدعو مكتب الدفاع في أوكيناوا إلى إعادة النظر في خطة نشر الطائرات بدون طيار وتقليل العبء بشكل واضح.

يُذكر أن طائرات ”تريتون“ تعد من أحدث أنظمة الاستطلاع البحري طويلة المدى، وتمتاز بقدرتها على التحليق لآلاف الكيلومترات والمراقبة المستمرة في مختلف الظروف الجوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)