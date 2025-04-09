أمريكا تضغط لفتح الأسواق اليابانية أمام منتجاتها الزراعية

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واشنطن - (جيجي برس)-- في خطوة من شأنها أن تعيد تشكيل ملامح العلاقات التجارية بين طوكيو وواشنطن، أعلن الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، يوم الثلاثاء بأنه سيسعى لفتح السوق الزراعية اليابانية من خلال مفاوضات التعريفات الجمركية.

وخلال شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ، قال غرير: ”نعتقد أن هناك فرصة حقيقية للحصول على وصول أوسع وأفضل إلى السوق الزراعية اليابانية“، مضيفًا أن المباحثات المقبلة التي سيجريها مع وزير الخزانة سكوت بيسنت ستتجاوز القضايا الجمركية لتشمل أيضًا ما وصفه بـ”الحواجز غير الجمركية“ التي تعيق دخول المنتجات الأمريكية إلى السوق اليابانية، مثل المعايير الصارمة المتعلقة بالسلامة، لا سيما في قطاع السيارات.

وأوضح غرير: ”نواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق باللوائح والمعايير، التي تمثل عقبات هيكلية أمام بعض سلعنا الصناعية“، في إشارة إلى نظام المواصفات الياباني المعروف بتعقيده، والذي لطالما كان موضع خلاف في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وفي سياق آخر، أكد غرير أهمية تعزيز التحالف الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال: ”هناك مجالات متعددة يمكننا التعاون فيها مع شركائنا التجاريين، سواء من خلال تنسيق ضوابط التصدير، أو آليات فحص الاستثمارات، أو عبر التعاون في مجال الطاقة“.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن بعض الدول، مثل فيتنام، بدأت بالفعل بخفض تعريفاتها الجمركية على المنتجات الأمريكية، كرد فعل على سياسة التعريفات الانتقائية التي انتهجها ترامب خلال ولايته، مضيفًا أن عدة اقتصادات أخرى أبدت استعدادها للدخول في مفاوضات تجارية مماثلة مع واشنطن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)