الذكاء الاصطناعي يدخل عالم السوشي: تقييم دهون التونة بدقة فائقة!

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طوكيو - (جيجي برس)-- طوّرت شركة فوجيتسو اليابانية بالتعاون مع عدد من الشركات الأخرى جهازًا متقدّمًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم نسبة الدهون في تونة ألباكور المجمدة، وهي من المؤشرات الأساسية التي تُستخدم على نطاق واسع في تحديد جودة الطعم ومدى لذة السمك، لا سيما في الأسواق اليابانية المعروفة بدقتها العالية في تصنيف المأكولات البحرية.

وبدلاً من الاعتماد على الفحص البصري التقليدي الذي يتطلب مهارات بشرية عالية وخبرة طويلة، يُمكّن هذا الجهاز الذكي من تصنيف قطع التونة تلقائيًا وبدقة عالية، ليُقرر ما إذا كانت القطع مؤهلة لتُسوّق كتونة ”بينتورو“ – وهي تصنيف يُمنح للقطع ذات الجودة العالية والدسامة الفاخرة – أو تُوجّه لاستخدامها في تصنيع المنتجات الغذائية المُعالجة. يُعدّ هذا التحول قفزة مهمة نحو تقليل الاعتماد على المهارات الفردية وضمان التقييم الموضوعي والموحّد للجودة.

وأوضح المطوّرون يوم الثلاثاء أن الجهاز الجديد يُتوقع أن يُسهم في توسيع نطاق توزيع تونة ألباكور النيئة داخل وخارج اليابان، خاصة في ظل تزايد الطلب على المنتجات البحرية اليابانية المعروفة بجودتها العالية.

ومن المقرر أن يُطرح الجهاز في السوق اليابانية في شهر يونيو، مستهدفًا شركات تجهيز المأكولات البحرية، وتجار الجملة، والمصانع العاملة في تصدير الأسماك المجمدة. كما تسعى الشركات المطوّرة إلى توسيع نطاق التقييمات الآلية ليشمل أنواعًا أخرى من الأسماك ذات الشعبية العالية مثل تونة الزعانف الصفراء والبونيتو، مع التركيز على تقييم عناصر مثل النضارة، الملمس، والطعم.

ويأتي تطوير هذا الجهاز في وقت تواجه فيه صناعة المأكولات البحرية تحديات عدة، من بينها نقص الأيدي العاملة الماهرة وتقلّب جودة المنتجات المخصصة للتصدير. لذا فإن الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي تُعدّ خطوة استراتيجية لضمان جودة موحدة وتلبية المعايير الدولية في الأسواق التنافسية، خصوصًا في أمريكا الشمالية وأوروبا حيث يتزايد الإقبال على السوشي والأسماك اليابانية الفاخرة.

ونظرًا لتنامي شهرة المطبخ الياباني عالميًا، يُتوقع أن يساهم هذا الجهاز في تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز مكانة اليابان كمصدر موثوق للمأكولات البحرية عالية الجودة، مع تطلّع المطوّرين إلى توسيع انتشاره في الأسواق الخارجية في المستقبل القريب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)