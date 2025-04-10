【فيديو】طوكيو تزدهر بسحر الساكورا… موسم الجمال يبلغ ذروته

أخبار اليابان

في لوحة طبيعية آسرة، تفتّحت أزهار الساكورا بالكامل هذا الأسبوع في منتزه شووا الوطني التذكاري، الذي يمتد بين مدينتي تاتشيكاوا وأكيشيما غرب طوكيو. ويشهد المنتزه حاليًا تدفقًا لآلاف الزوّار الذين توافدوا للاستمتاع بذروة موسم الربيع وسط أجواء دافئة ومشمسة.

يضم المنتزه نحو 1600 شجرة ساكورا من أنواع مختلفة، إلا أن الأنظار تتجه بشكل خاص إلى ”حديقة أزهار الكرز“، حيث تنشر قرابة 200 شجرة من نوع ”سومي يوشينو“ مظلّتها الوردية فوق رؤوس الزوار، الذين افترشوا الأرض للقيام بجلسات ”هانامي“ التقليدية وسط الأزهار المتفتحة.

وبحسب إدارة المنتزه، يُعد هذا الأسبوع هو الأفضل لمشاهدة الساكورا في أوجّها، حيث تسطع بتلات الزهور تحت أشعة الشمس، معلنة ذروة الجمال العابر الذي تمثله هذه الزهرة في الوجدان الياباني.

يُذكر أن موسم الساكورا لا يقتصر على الجمال فحسب، بل يحمل في طياته رمزية عميقة للتجدد والوداع والاحتفال بالحياة، وهو ما يجعل منتزه شووا اليوم وجهة لا تُفوت لعشّاق الطبيعة والثقافة اليابانية على حد سواء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)