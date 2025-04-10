【فيديو】كيوتو تنبض بالحياة مع تفتح أزهار الساكورا

أخبار اليابان

في مشهد يخطف الأنفاس، بدأت أزهار الساكورا تتفتح في أرجاء مدينة كيوتو، لتُعلن انطلاق واحد من أكثر المواسم انتظارًا في اليابان. ومع هذا التفتح الساحر، توافد الزوار من داخل البلاد وخارجها إلى العاصمة الثقافية القديمة للاستمتاع بمشاهد الزهور الوردية التي تحوّل المعابد والحدائق إلى لوحات طبيعية نابضة بالحياة.

وقد شهدت المواقع الشهيرة مثل ”ماروياما كوين“ و”طريق الفيلسوف“ ازدحامًا بالسياح الذين التقطوا الصور وتأملوا الجمال العابر الذي ترمز إليه الساكورا في الثقافة اليابانية.

يُعد موسم تفتح الساكورا مناسبة قومية في اليابان، لا تقتصر فقط على مشاهدة الزهور (هانامي)، بل تتجاوزها إلى لحظات من التأمل والاحتفال وتجديد الأمل. وتُسهم هذه الفترة أيضًا في تنشيط السياحة المحلية والاقتصاد، حيث تمتلئ الفنادق، وتزدهر مبيعات الطعام والمنتجات التقليدية.

مع كل زهرة تتفتح، تنبض كيوتو بروح الماضي والحاضر، وتُجسد مزيجًا فريدًا من الجمال الطبيعي والتراث العميق.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)