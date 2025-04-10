ترامب: صناعة الصلب الأمريكية لا يجب أن تذهب إلى اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء، عن رفضه القاطع لفكرة انتقال شركة ”يونايتد ستيتس ستيل كورب“، إحدى أبرز الشركات الأمريكية في صناعة الصلب، إلى أيدي اليابان. وجاءت هذه التصريحات في سياق معارضته الواضحة لخطة شركة ”نيبون ستيل كورب“ اليابانية التي تهدف إلى الاستحواذ الكامل على نظيرتها الأمريكية، في صفقة أثارت جدلاً واسعاً.

وفي حديثه مع مراسلي البيت الأبيض، أكد ترامب أن ”يو إس ستيل“ تظل شركة خاصة ذات أهمية كبيرة، مُبدداً بذلك الآمال التي كانت تتراكم حول إمكانية تقدم مفاوضات ”نيبون ستيل“ بعد أن أصدر، يوم الاثنين، قراراً بإعادة النظر في تفاصيل الصفقة. وأضاف أن الحفاظ على هذه الشركة تحت السيطرة الأمريكية يمثل أولوية بالنسبة له.

وتعود جذور هذا الخلاف إلى موقف نقابة عمال ”يونايتد ستيل ووركرز“ وعدد من الجهات الأخرى التي عارضت الاستحواذ بشدة، معتبرة أنه قد يهدد الوظائف المحلية واستقلالية الصناعة الأمريكية. وكان الرئيس السابق جو بايدن قد اتخذ خطوة حاسمة في يناير الماضي بإلغاء الصفقة بالكامل، مستنداً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وهو القرار الذي أيده ترامب بعد توليه المنصب مجدداً، حيث شدد على أنه لن يسمح بتمرير هذا الاستحواذ تحت أي ظرف.

من جانبها، تواصل ”نيبون ستيل“ تمسكها بخطتها الطموحة للسيطرة على ”يو إس ستيل“، حيث تضغط على الحكومة الأمريكية لإعادة النظر في الموقف، بل وذهبت أبعد من ذلك برفع دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية للطعن في قرار الرئيس الأمريكي السابق بايدن وإلغائه. ومع تصاعد التوترات، يبقى مصير هذه الصفقة معلقاً بين مطرقة السياسة الأمريكية وسندان الطموحات اليابانية، في ظل نقاش محتدم حول توازن المصالح الاقتصادية والأمنية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)