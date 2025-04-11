ترامب يهاجم المعاهدة الأمنية مع اليابان: اتفاق غير عادل؟

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن استيائه من معاهدة الأمن بين اليابان والولايات المتحدة، واصفًا الاتفاقية بأنها ”منحازة بشكل كبير“.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: ”نحن ندفع كل الأموال، وهم لا يدفعون شيئًا“. وأضاف: ”نحن ندافع عنهم، لكنهم ليسوا ملزمين بالدفاع عنا“.

وتابع: ”أتساءل من الذي فعل هذا؟ إنهم أشخاص إما يكرهون بلادنا أو لا يهتمون بها“، مشيرًا إلى أن نفس الاستياء ينطبق على الاتفاقيات التجارية.

لم يذكر ترامب أن اليابان توفر قواعد عسكرية للجيش الأمريكي وتتحمل جزءًا من تكاليف التمركز. ومع اعتراف اليابان بحقها في الدفاع الذاتي الجماعي وسن تشريعات أمنية رئيسية في البلاد، أصبح بإمكان قوات الدفاع الذاتي اليابانية تقديم الدعم في ظروف معينة في حالة وقوع هجوم على الولايات المتحدة.

كما كان الرئيس الأمريكي قد أعرب الشهر الماضي عن شكواه من أن اليابان ليست ملزمة بالدفاع عن الولايات المتحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)