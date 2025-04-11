ترامب يصف شركة نيبون ستيل اليابانية بأنها ”مستثمر“ محتمل في صناعة الصلب الأمريكية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس معارضته لخطة شركة نيبون ستيل اليابانية للاستحواذ الكامل على شركة يونايتد ستيتس ستيل الأمريكية، مشيرًا إلى أن شركة الصلب اليابانية تسعى لتصبح ”مستثمرًا“ في نظيرتها الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عن جهود نيبون ستيل للاستحواذ: ”إنهم يعودون كمستثمرين“. وأضاف: ”أشعر بتحسن تجاه ذلك، على ما أعتقد“.

وتابع: ”ستحقق يونايتد ستيتس ستيل نجاحًا كبيرًا الآن بفضل التعريفات الجمركية“، في إشارة إلى سياسة إدارته بشأن التعريفات. وأردف: ”لا أعرف ما هي ضرورة الصفقة مع نيبون ستيل“.

وأضاف: ”نحن نحب اليابان، لكن أن تشتري دولة أجنبية علامة يونايتد ستيل التجارية العزيزة على الولايات المتحدة، هذا أمر صعب بالنسبة لي“.

وكان ترامب قد صرح في اليوم السابق أنه لا يريد أن يرى يونايتد ستيل ”تذهب إلى اليابان“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)