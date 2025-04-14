في مهمة طموحة... اليابان تخطط لمضاعفة صادرات الأرز 8 مرات خلال خمس سنوات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اعتمدت الحكومة اليابانية يوم الجمعة مخططًا لسياسة زراعية مدته خمس سنوات، يهدف إلى زيادة صادرات البلاد من الأرز إلى 353 ألف طن بحلول عام 2030، أي ما يعادل ثمانية أضعاف كمية عام 2024 البالغة 46 ألف طن.

وصرّح مسؤولون بأن تعزيز إنتاج الأرز لدعم التصدير سيسهم أيضًا في معالجة نقص المعروض في السوق المحلية.

وبموجب هذا المخطط، تسعى الحكومة إلى زيادة إجمالي صادرات اليابان من المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية والأغذية إلى 5 تريليونات ين بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 1.5 تريليون ين (حوالي 10 مليارات دولار) في العام الماضي.

كما تهدف الحكومة إلى تحقيق 4.5 تريليون ين (أكثر من 30 مليار دولار أمريكي) من الاستهلاك الغذائي للزوار الأجانب بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 1.6 تريليون ين (نحو 10.7 مليار دولار) في عام 2023.

وترى الوزارة أيضًا فرصًا واعدة في الخارج للمطاعم ومصنعي الأغذية اليابانية. وتتوقع أن ترتفع الأرباح الخارجية بمقدار 1.8 مرة لتصل إلى حوالي 20 مليار دولار أمريكي في المدة نفسها.

وقد حافظت الحكومة على هدفها برفع معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي القائم على السعرات الحرارية إلى 45% في السنة المالية 2030، مقابل 38% في السنة المالية 2023، كخطوة لتعزيز أمنها الغذائي في ظل التحديات العالمية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)