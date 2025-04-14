هيروشيما تتخلى عن الدعوات الرسمية في إحياء ذكرى السلام

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هيروشيما - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة مدينة هيروشيما أنها ستغيّر سياستها بشأن دعوة الدول إلى حفل السلام السنوي الذي يُقام في 6 أغسطس/ آب، والذي يُصادف الذكرى السنوية للقصف الذري الأمريكي للمدينة في عام 1945. وبدلاً من توجيه الدعوات الرسمية، ستقوم المدينة بإخطار الدول بالحدث، وتترك لها حرية اتخاذ القرار بشأن الحضور.

ووفقًا للبيان الصادر، سيتم إرسال الإشعار إلى 195 دولة ومنطقة، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي. وتشمل القائمة روسيا وبيلاروسيا، اللتين لم تتلقيا دعوات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وفي السنوات السابقة، كانت هيروشيما توجه الدعوة إلى جميع الدول التي تعترف بها اليابان، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الأوروبي وقادة الدول التي لم توقّع أو تنضم إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وفي مؤتمر صحفي دوري عُقد يوم الجمعة، صرّح عمدة المدينة كازومي ماتسوي قائلاً:

”نريد من الدول أن تتقدّم بطلب لحضور حفل السلام بعد أن تُبدي فهمًا تامًا وقبولًا لهدف الحفل المتمثل في نشر روح هيروشيما“.

ومن المقرر أن تُرسل المدينة الإشعارات الرسمية للدول في أواخر شهر مايو/أيار المقبل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)