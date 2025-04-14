التضخم يلوح في الأفق: اليابانيون يتوقعون قفزة تصل إلى 12% خلال عام واحد!

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- أظهر استطلاع أُجري الشهر الماضي من قِبل بنك اليابان أن متوسط توقعات التضخم للعام المقبل بلغ 12.2%، مرتفعًا من 11.5% في الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل حوالي ثلاثة أشهر.

وشمل أحدث استطلاع وطني الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر، وقد أُجري خلال الفترة من 6 فبراير/ شباط إلى 4 مارس/ آذار.

وأشار 86.7% من المشاركين إلى أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، وهو ارتفاع عن نسبة 85.7% في الاستطلاع السابق.

وفي الوقت نفسه، أفاد 96.1% من المشاركين بأن الأسعار حاليًا أعلى مما كانت عليه قبل عام، مقارنة بـ95.1% في الاستطلاع السابق. كما قدّر المشاركون أن التضخم خلال العام الماضي بلغ 19.1%، مقابل 17.0% سابقًا.

أما مؤشر ”انتشار سبل العيش“، والذي يُحسب بطرح نسبة الأشخاص الذين تدهورت معيشتهم من نسبة من تحسنت معيشتهم، فقد بلغ 52، مقارنة بـ 52.4 في الاستطلاع السابق، ما يعكس استمرار القلق العام حيال ارتفاع تكاليف المعيشة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)