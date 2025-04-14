مأساة صامتة في اليابان: عشرات الآلاف من المسنين يرحلون دون أن يلاحظهم أحد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية أن 58044 من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم توفوا في منازلهم في اليابان خلال عام 2024، وذلك في أول مرة تكشف فيها الوكالة هذا الرقم بشكل سنوي.

جاء هذا الإعلان ضمن استطلاع أجرته الوكالة حول قضيّتَي الوحدة والعزلة الاجتماعية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى رصد الواقع الميداني واتخاذ خطوات فعّالة لمعالجة الظاهرة. ومن المقرر أن تستخدم الحكومة هذه البيانات كمرجعية عند النظر في وضع السياسات المناسبة للحد من المشكلة.

ووفقًا للبيانات الصادرة يوم الجمعة، فقد تعاملت الشرطة في جميع أنحاء البلاد مع 204184 جثة خلال عام 2024، منها 76020 لأشخاص يعيشون بمفردهم وعُثر عليهم داخل منازلهم.

من ضمن حالات الوفاة كانت النسبة الأكبر من نصيب كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، والذين شكّلوا حوالي 76% من المجموع. وقد تصدّر الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 85 عامًا الفئات العمرية، حيث بلغ عددهم 14658 شخصًا، تلاهم 12567 شخصًا ممن تتراوح أعمارهم بين 75 و79 عامًا، ثم 11600 شخصًا ممن تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عامًا.

كما شملت الإحصائيات أيضًا فئات عمرية أصغر، إذ توفي 780 شخصًا في العشرينات من عمرهم بمفردهم في منازلهم، إضافة إلى 1013 شخصًا في الثلاثينات، و62 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)