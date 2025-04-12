اليابان تفتتح معرض أوساكا إكسبو

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- شهدت مدينة أوساكا في غرب اليابان، يوم السبت، حفل الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو العالمي 2025، الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد وتستمر لمدة 184 يومًا على جزيرة يوميشيما الاصطناعية.

أُقيم الحفل في قاعة ”القبعة اللامعة“، بحضور نحو 1300 شخص، من بينهم الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين اليابانيين وممثلي الدول المشاركة. ويُعد هذا الحدث من أكبر الفعاليات الدولية التي تحتضنها اليابان خلال هذا العقد، بمشاركة 158 دولة ومنطقة، وسط توقعات بجذب نحو 28.2 مليون زائر خلال فترة المعرض.

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا عن أهمية المعرض في ظل الأوضاع العالمية الحالية، قائلًا: ”يواجه العالم اليوم أزمات انقسام متعددة. آمل بصدق أن يُسهم هذا الحدث في تعزيز التفاعل بين الدول المشاركة والزوار، وأن يُعيد العالم تواصله من جديد“.

ويحمل أوساكا إكسبو 2025 شعار ”تصميم مجتمع مستقبلي من أجل حياتنا“، حيث يسعى المعرض إلى تقديم رؤى وحلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، عبر مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا، البيئة، الطب، والابتكار الاجتماعي.

تُقدّر الفوائد الاقتصادية المتوقعة للمعرض بنحو 2.9 تريليون ين ياباني، ما يعادل أكثر من 19 مليار دولار أمريكي، ويأمل المنظمون أن يُسهم المعرض في تعزيز مكانة اليابان على الساحة العالمية كمركز للتبادل الثقافي والابتكار المستقبلي.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)