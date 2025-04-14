انطلاق معرض أوساكا إكسبو 2025 في اليابان

أخبار اليابان

بقلم واكا أوتا وساكوراكو ناكاغاوا

أوساكا - (جيجي برس)-- انطلقت فعاليات معرض أوساكا إكسبو 2025 في مدينة أوساكا بغرب اليابان يوم الأحد، مستعرضًا أحدث التقنيات والثقافات المتنوعة من اليابان والعالم، في فعالية تستمر حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويعود المعرض إلى أوساكا بعد مرور 55 عامًا على استضافتها السابقة، حيث يُقام هذه المرة على مساحة 155 هكتارًا في جزيرة يوميشيما الاصطناعية. وتطمح الجمعية اليابانية المنظمة للمعرض إلى استقطاب نحو 227 ألف زائر يوميًا.

تحت شعار ”ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات“، يضم المعرض 67 جناحًا، من بينها ثمانية ”أجنحة مميزة“ صممها شخصيات يابانية بارزة كل منها يعكس رؤى مستقبلية حول الحياة. أما الأجنحة المحلية السبعة عشر، فتديرها الحكومة اليابانية، في حين تُشرف الشركات والبلديات وجهات أخرى على إدارة 16 جناحًا إضافيًا.

ويُشارك في هذا الحدث العالمي نحو 158 دولة ومنطقة، عارضة ثقافاتها وتقنياتها في أجنحة رسمية تقع جميعها داخل الحلقة الكبرى، وهي أكبر هيكل خشبي في العالم، صُمم ليجسّد رمزية الوحدة والترابط بين شعوب العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)