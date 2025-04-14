رئيس وزراء اليابان يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاع التصنيع العالمي

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كوبي - (جيجي برس)-- وصف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الأحد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ”غير معقولة بتاتًا“، مشيرًا إلى أنها تهدف لتعزيز قطاع التصنيع الأمريكي على حساب شركاء تجاريين أساسيين مثل اليابان.

جاء تصريح إيشيبا خلال اجتماع مع كبار المسؤولين في شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة، والذي عُقد في مقر الشركة بمدينة كوبي، غرب اليابان، حيث ناقش الطرفان تداعيات السياسات التجارية الأمريكية على الشركات اليابانية العاملة في السوق الأمريكية.

وقال إيشيبا: ”نهدف إلى التفاوض مع الولايات المتحدة بقوة الإقناع والمنطق، لا بالمواجهة“، في إشارة إلى سعي طوكيو لتجنّب التصعيد التجاري مع واشنطن، رغم الإجراءات التي يرى كثيرون في اليابان أنها تقييدية وغير عادلة.

كما طلب مسؤولو الشركة من رئيس الوزراء توسيع نطاق المناشدة لتشمل ليس فقط الرئيس ترامب، بل أيضًا حكام الولايات والمشرعين المحليين في المناطق التي تستثمر فيها الشركات اليابانية وتوفر فرص عمل.

وفي تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع، أكد إيشيبا أهمية إيصال صوت قطاع الأعمال الياباني إلى واشنطن، قائلًا: ”على الحكومة إيصال أصوات الميدان إلى الولايات المتحدة“، في إشارة إلى أهمية نقل مخاوف القطاع الصناعي الياباني مباشرة إلى صانعي القرار الأمريكيين.

وأضاف: ”سنعمل كحكومة وأحزاب حاكمة بالتعاون الوثيق، مع الإصغاء كذلك إلى آراء أحزاب المعارضة“، مما يعكس رغبة في بلورة موقف وطني موحد في مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.

وخلال زيارته لمدينة كوبي، قام إيشيبا أيضًا بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا زلزال هانشين الكبير الذي وقع في يناير 1995، تكريمًا لأرواح الضحايا وتأكيدًا على أهمية تذكُّر الكوارث الطبيعية والاستعداد لها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)