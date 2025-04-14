【فيديو】من السماء... مشاهد خلابة تكشف سحر معرض أوساكا إكسبو 2025!

أخبار اليابان

افتُتِح معرض أوساكا إكسبو 2025 صباح 13 من أبريل/ نيسان على جزيرة يوميشيما الاصطناعية في مدينة أوساكا، وسط أجواء احتفالية، معلنًا انطلاق أحد أبرز الأحداث العالمية لهذا العام. وقد أظهرت اللقطات الجوية المشهد البانورامي الخلّاب لموقع المعرض، الذي تبلغ مساحته 155 هكتارًا، ويحتضن الحلقة الكبرى، أكبر هيكل خشبي في العالم، والذي يرمز إلى وحدة وترابط الدول المشاركة. ومن ارتفاع 12 مترًا، يتيح الممشى العلوي للحلقة إطلالة ساحرة على الأجنحة المميزة والموقع بأكمله، تمتد في الأيام الصافية لتشمل خليج أوساكا وجسر أكاشي كايكيو البعيد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)