الممثل التجاري الأمريكي يسعى لمناقشة العملة مع اليابان

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واشنطن - (جيجي برس)-- جدد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، يوم الأحد، آماله في إجراء محادثات مباشرة مع اليابان بشأن قضايا العملة، في ظل تصاعد المخاوف الأمريكية من تأثير ضعف الين على الميزان التجاري الثنائي.

وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية، شدد غرير على أن ”أي تلاعب أو اختلال في أسعار الصرف يمكن أن يضر بالمصدرين الأمريكيين، ويمنح أفضلية غير عادلة للصادرات الأجنبية إلى السوق الأمريكية.“ وأوضح أن هذا الملف يُعد جزءًا لا يتجزأ من الفجوة التجارية الكبيرة بين واشنطن وطوكيو، مشيرًا إلى أهمية معالجته ضمن إطار أوسع للسياسات الاقتصادية المشتركة.

كما أشار إلى أن الحكومة الأمريكية تجري محادثات مع عدد من الدول لمناقشة إمكانية الالتزام بتعهدات واضحة بعدم التلاعب بالعملات الوطنية، وهو موقف يتماشى مع استراتيجية إدارة ترامب في سعيها لتصحيح الخلل في العلاقات التجارية الثنائية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد عبّر مرارًا عن استيائه من انخفاض قيمة الين الياباني، معتبرًا أنه يمنح الشركات اليابانية ميزة تصديرية غير عادلة مقارنة بنظيراتها الأمريكية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)