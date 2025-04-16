نقطة تحول في علاج السكري... مستشفى كيوتو يستخدم خلايا جذعية لمحاربة المرض

أخبار اليابان

كيوتو - (وكالة جيجي برس)-- حقق مستشفى جامعة كيوتو إنجازًا طبيًا غير مسبوق في اليابان، من خلال نجاحه في زراعة صفائح خلايا بنكرياسية مشتقة من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات (iPS) لدى مريضة تعاني من داء السكري من النوع الأول، ما يمهد الطريق نحو علاجات جديدة واعدة لهذا المرض المزمن.

وأعلن المستشفى يوم الاثنين أن المريضة، وهي في الأربعينيات من عمرها، قد غادرت المستشفى بعد شهر من المراقبة الطبية، وسط مؤشرات إيجابية على نجاح الزرع وعدم وجود مشكلات تتعلق بالسلامة.

وتُعد هذه الزراعة أول تطبيق سريري لصفائح الخلايا البنكرياسية المصنوعة من خلايا iPS في إطار تجربة سريرية تهدف إلى معالجة السكري من النوع الأول. وكانت المريضة قد شُخِّصت بالمرض عام 2001، وخضعت للعملية الجراحية في فبراير/ شباط من هذا العام. وتعمل الصفائح المزروعة على إفراز الإنسولين، الهرمون الأساسي لتنظيم مستوى السكر في الدم.

ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره خطوة متقدمة نحو تطوير علاج فعّال ومستدام لمرض السكري، باستخدام الخلايا الجذعية لتجديد الوظائف الحيوية التالفة في الجسم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)