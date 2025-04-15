【فيديو】تاكاياما ماتسوري: لوحة يابانية نابضة بالتقاليد والسحر الموسمي

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اجتمعت جميع العربات الاثنتي عشرة المذهلة في مهرجان تاكاياما الربيعي التاريخي، المعروف باسم سانو ماتسوري، في مدينة تاكاياما بقلب اليابان، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، معلنةً قدوم الربيع في منطقة هيدا بمحافظة غيفو. انطلق المهرجان، الذي يمتد يومين، في 14 أبريل/ نيسان، حاملاً معه موكبًا ساحرًا من العربات المتلألئة.

شهد وسط المدينة تجمعًا استثنائيًا للعربات، بما في ذلك عربة خضعت لأول تجديد شامل لها منذ نحو 140 عامًا. بالقرب من تاكاياما جينيا، وهو مبنى حكومي تاريخي من فترة إيدو (1603-1867) ووجهة سياحية بارزة، أُبهر الحضور بعروض الدمى الميكانيكية المقدمة على ثلاث عربات، بينما التقط السياح الأجانب الصور بحماس. ومع حلول المساء، تجولت العربات المزينة بحوالي 100 فانوس مضيء في شوارع المدينة، مضفيةً أجواءً ساحرة.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان في 15 أبريل/ نيسان بموكب آخر للعربات، حيث يتوقع أن يجذب الحدث 180 ألف زائر على مدار يوميه. يُعد مهرجان تاكاياما الربيعي الاحتفال السنوي لمزار هيه جينجا الشنتوي، المعروف محليًا بـ”سانو ساما“، إله الحماية للنصف الجنوبي من مدينة تاكاياما القديمة.

إلى جانب مهرجان تاكاياما الخريفي (هاتشيمان ماتسوري)، الذي يضم 11 عربة مختلفة، يُشكل هذا المهرجان جزءًا من تراث اليونسكو الثقافي غير المادي، مما يعكس أهميته الثقافية العالمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)