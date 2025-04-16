جريمة تهز سايتاما... اعتقال رجل بتهمة طعن فتاة حتى الموت

أخبار اليابان

سايتاما - (جيجي برس)-- ألقت شرطة محافظة سايتاما، شمال طوكيو، القبض على رجل يُشتبه في تورطه بطعن طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 15 عامًا حتى الموت، وذلك في مدينة سايتاما مساء الاثنين.

ووفقًا للشرطة، وقعت الحادثة حوالي الساعة 8:15 مساءً، عندما ورد بلاغ من شاهد عيان أفاد بوجود رجل يهاجم امرأة عند مدخل مبنى سكني. وتبيّن أن الضحية تُدعى رينا تيغارا، وهي من سكان المبنى، وقد تعرضت للطعن عدة مرات، معظمها في الجزء العلوي من جسدها. نُقلت تيغارا إلى المستشفى فورًا، إلا أن وفاتها تأكدت لاحقًا.

وفي أعقاب الهجوم، شوهد المشتبه به، هيرويوكي تانيؤتشي (24 عامًا)، بالقرب من مركز للشرطة وهو يرتدي ملابس ملطخة بالدماء. وتم توقيفه على الفور للاشتباه بضلوعه في الجريمة، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات خلال الاستجواب.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به كان ينتظر الضحية عند مدخل المبنى قبل تنفيذ الهجوم. كما تم العثور على سكين في موقع الجريمة، يُعتقد أنه الأداة المستخدمة.

وبحسب الشرطة، توجه تانيؤتشي بعد ارتكاب الجريمة إلى مركز الشرطة القريب، لكنه لم يجد أحدًا فيه، فطلب من أحد المارة الاتصال بالشرطة، ما أدى إلى اعتقاله لاحقًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)