بعد سنوات من الكارثة... محاولة ثانية لانتشال حطام الوقود النووي في فوكوشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو) صباح الثلاثاء المرحلة الثانية من الاختبارات التجريبية لاستعادة حطام الوقود النووي من أحد المفاعلات المتضررة في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية شمال شرق اليابان، والتي تعرضت لانصهار نووي عقب كارثة 2011.

الاختبار الجديد يُجرى في المفاعل رقم 2، وبدأت إجراءاته بعد الساعة العاشرة صباحًا. وتُعد هذه التجربة خطوة بالغة الأهمية نحو التمهيد للإزالة الكاملة لأطنان من الوقود المنصهر الممزوج بأجزاء من الهياكل الداخلية للمفاعل، والتي تُقدّر بحوالي 880 طنًا داخل المفاعلات رقم 1 و2 و3 – وهي أصعب مراحل تفكيك المحطة بسبب استمرار ارتفاع مستويات الإشعاع.

وتهدف تيبكو خلال هذا الاختبار إلى جمع ما يصل إلى 3 غرامات من الحطام خلال أسبوعين، باستخدام جهاز يشبه صنارة صيد يتم التحكم به عن بُعد، مزود بمخلب في طرفه لالتقاط الحطام من قاع وعاء احتواء المفاعل. وقد تم تحسين الجهاز عبر استبدال الكاميرا التلسكوبية التي تسببت في تعليق العملية السابقة، وتعزيز أداء المقبض.

وكانت المحاولة الأولى لاستعادة الحطام قد جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث نجحت الشركة في جمع حوالي 0.7 غرام من الحطام بعد عدد من الأعطال في الكاميرات والمعدات التي أدت إلى تأخير التنفيذ.

وفي هذه المرحلة الثانية، تعتزم تيبكو الاقتراب أكثر من مركز وعاء الاحتواء، مع مراعاة أن خصائص الحطام تختلف باختلاف المواقع، مما يستلزم إزاحة مواقع الجمع بمقدار مترين تقريبًا. وتأمل الشركة أن تتمكن من إخراج العينة الجديدة بحلول الأسبوع المقبل إذا سارت العمليات بسلاسة.

وسيُحلل الحطام المُستعاد لاحقًا بهدف فهم تركيبه وتقييم سبل تنفيذ الإزالة الشاملة في المستقبل، وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في التقدم نحو تفكيك آمن وكامل للمفاعل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)