بطاريات قد تنفجر في وجهك! اليابان تحث على التخلص الآمن من بطاريات الليثيوم

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- دعت وزارة البيئة اليابانية المواطنين إلى الالتزام بالتخلص السليم من بطاريات الليثيوم أيون، محذّرة من خطر اشتعالها عند خلطها مع أنواع أخرى من النفايات، خاصة في ظروف معينة مثل الرطوبة أو التعرض للصدمات.

يأتي هذا التحذير عقب سلسلة من الحوادث المتكررة في أنحاء اليابان، تمثلت في اشتعال حرائق صغيرة في مراكز فرز النفايات أو داخل شاحنات القمامة، نتيجة التخلص غير السليم من هذه البطاريات. وفي ضوء ذلك، أصدرت الوزارة إشعارًا رسميًا للحكومات المحلية يوم الثلاثاء، تحثّ فيه على جمع بطاريات الليثيوم أيون بشكل منفصل عن النفايات الأخرى، وتشجيع المواطنين على الالتزام بهذه الممارسات.

تُعرف بطاريات الليثيوم أيون بخفة وزنها وقدرتها العالية على التخزين، وتُستخدم على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية مثل بنوك الطاقة، الحواسيب المحمولة، الهواتف الذكية، والدراجات الكهربائية، وحتى السجائر الإلكترونية. لكن في المقابل، فإنها تصبح عرضة للاشتعال عند تعرضها لضرر ميكانيكي أو تسرب مياه.

وفي إطار مواجهة هذا التحدي، قامت الوزارة الشهر الماضي بمراجعة جزئية لإرشاداتها الخاصة بإدارة النفايات العامة، مؤكدةً ضرورة تخصيص صناديق تجميع مقاومة للحريق في المواقع العامة، مثل محطات إعادة التدوير والمراكز المجتمعية، لتمكين السكان من التخلص الآمن من البطاريات. كما أوصت بخزن البطاريات التالفة أو المنتفخة في حاويات مخصصة مقاومة للحريق حتى موعد معالجتها.

إلى جانب ذلك، شددت الوزارة على أهمية التوعية العامة، من خلال ملصقات توجيهية في الأحياء السكنية، وبرامج تعليمية في المدارس، وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقليل المخاطر وتحقيق إدارة نفايات أكثر أمانًا واستدامة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)