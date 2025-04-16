في خطوة غير مسبوقة... اليابان تُمهل غوغل لإصلاح ممارساتها الاحتكارية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت لجنة التجارة العادلة اليابانية يوم الثلاثاء أمرًا لشركة غوغل بوقف ومراجعة ممارساتها التعاقدية مع مصنعي الهواتف الذكية، بعد أن خلصت إلى أن الشركة انتهكت قانون مكافحة الاحتكار عبر فرض شروط تحدّ من المنافسة في سوق خدمات البحث.

ويُعد هذا القرار علامة فارقة في تاريخ تنظيم المنافسة في اليابان، إذ أنه أول أمر رسمي من نوعه تصدره الهيئة ضد شركة أمريكية كبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات، في ظل تزايد التدقيق العالمي على ممارسات شركات التكنولوجيا العملاقة.

ووفقًا للجنة، بدأت جوجل، منذ يوليو/ تموز 2020 على أقل تقدير، في توقيع اتفاقيات مع مصنعي أجهزة أندرويد تُلزمهم بجعل تطبيق بحث جوجل الخيار الافتراضي والمُهيمن على شاشات الهواتف الذكية. وكان الحصول على هذا الامتياز شرطًا ضروريًا للاستفادة من خدمات غوغل بلاي، التي تُعد بوابة أساسية لتحميل التطبيقات وتشغيل النظام بشكل طبيعي على هذه الأجهزة.

ولم تكتفِ غوغل بذلك، بل اشترطت أيضًا، كجزء من ترتيبات تقاسم عائدات الإعلانات المستمدة من عمليات البحث، ألا يقوم المصنعون بتثبيت تطبيقات بحث منافسة على أجهزتهم، ما أدى إلى تقويض فرص الشركات المنافسة في الوصول إلى المستخدمين، وأضعف تنوّع الخيارات المتاحة في السوق.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى تشويه بيئة المنافسة من خلال تهميش التطبيقات المنافسة، الأمر الذي قد يُضعف الابتكار ويحد من حرية اختيار المستخدمين. كما أكدت أن مثل هذه السلوكيات تتعارض مع روح العدالة في السوق المفتوحة، وتُخالف أحكام القانون الياباني الخاص بمنع الاحتكار.

وتُعد اليابان واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية في آسيا، ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة حاسمة نحو تعزيز بيئة رقمية أكثر عدالة وشفافية، تضمن تكافؤ الفرص لجميع مزودي الخدمات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)