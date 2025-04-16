الحزب الديمقراطي الدستوري يطالب بإلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية... هل تتحقق الانفراجة؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- وافق فريق دراسي تابع للحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، يوم الثلاثاء، على اقتراح يقضي بخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى الصفر بشكل مؤقت، في خطوة يُنظر إليها كإجراء طارئ للتخفيف من عبء التضخم المتصاعد على المواطنين.

ويقود هذا الفريق كينجي إيدا، القائم بأعمال زعيم الحزب السابق، والذي يعتزم رفع الاقتراح إلى قيادة الحزب في الأيام المقبلة، بهدف إدراجه ضمن البرنامج الانتخابي للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة هذا الصيف.

ويطالب المقترح بأن يستمر الإعفاء الضريبي طالما استمرت الأسعار في الارتفاع، في محاولة لحماية القدرة الشرائية للأسر المتضررة من غلاء المعيشة. وقال إيدا عقب اجتماع الفريق: ”من خلال الاستجابة للمطالب الشعبية بإجراءات لمواجهة التضخم، يمكننا كسر الصورة النمطية التي تربط الحزب الديمقراطي الدستوري بسياسات رفع الضرائب“.

لكن المقترح أثار انقسامًا داخل الحزب. فقد انتقد الزعيم السابق للحزب، يوكيو إيدانو، التوجه نحو تخفيضات ضريبية، محذرًا من الانجرار وراء ما وصفه بـ”الشعبوية“، وقال بلهجة حادة: ”إذا أراد البعض السير في هذا الاتجاه، فعليهم التفكير في تشكيل حزب جديد“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)